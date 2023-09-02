Главный тренер Валенсии Рубен Бараха прокомментировал отсутствие Романа Яремчука на поле в матче против Алавеса.

"Роман не был готов к выходу. Яремчук мало тренировался, и я не видел, что он способен принять участие в таком матче.

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Мне кажется, что наш состав небольшой. Нам всем придется приложить много усилий. Оценки должен делать клуб, когда это посчитает нужным. Я должен посвятить себя тренировочному процессу", – заявил тренер Валенсии на пресс-конференции.

Напомним, что Валенсия проиграла Алавесу с минимальным счетом 0:1. Украинский нападающий Роман Яремчук, который недавно присоединился к "летучим мышам", наблюдал за игрой со скамейки запасных.

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