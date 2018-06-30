Банега: Месси всегда думает о победе – это самое важное

Полузащитник сборной Аргентины Эвер Банега высоко оценил игру своего партнера Лионеля Месси в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции.

"С Месси всегда приятно играть рядом. Мы знаем, какое место он занимает в истории футбола. С годами игры в Европе он набрался опыта. В последнем матче я пытался максимально выложиться. Мне нужно было только поднять голову, чтобы найти Месси. Всю работу он сделал сам, забив великолепный гол.

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Месси всегда окружен соперниками. Надеемся, завтра мы сможем передавать ему мяч в нужный момент, чтобы ему было комфортнее. После последнего матча он почувствовал себя увереннее. Наш лидер всегда думает о победе – это самое важное", – цитирует Банегу издание Sport24.

Напомним, матч Франция – Аргентина состоится 30 июня, начало в 17:00.