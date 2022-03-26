"Живу сейчас с семьей в Ивано-Франковске. Поселился там, где есть возможность жить. Как понимаете, в родной Сумской области жить сегодня, мягко говоря, опасно. Со Львовом и Ужгородом тоже пока не сложилось.

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Я успел подписать контракт с Минаем, но, как вы понимаете, сейчас не до футбола. О контрактах как-то не приходится думать в это время. Все, что интересует, чтобы война закончилась и люди перестали гибнуть. Где-то дважды в неделю бегаю со знакомыми ребятами в Ивано-Франковске, но не больше. Я семь лет не смотрел телевизор и новости не читал. Теперь непрерывно: телевизор, новости на телефоне. Не понимаю, что будет дальше.

В моем родном селе – 20 домов. Там спокойно. Но в областном центре, в Ахтырке сейчас ад. Нет слов, чтобы описать. Мертвые люди лежат на улицах. Их никто не хоронит.

Я заметил, что в ночь с 23 на 24 февраля многие в Украине либо не спали вообще, либо спали плохо. Многие проснулись именно в пять часов утра. Я тоже проснулся именно тогда, когда все и началось. Увидел сообщение на телефоне, что на нас напали. Первые три дня не мог поверить в реальность происходящего. При том, что в 2014 году я застал войну на Донбассе, играя за донецкий Металлург. Тогда, правда, боевых действий я не увидел. И да – судя по количеству жертв и разрушений, те события и сегодняшние никак сравнить нельзя.

Когда-нибудь эта война закончится. Но когда? И с какими жертвами? Какой ценой? Больше всего не понимаю вот чего: да – Путин чокнутый, но артиллеристы, летчики, которые уничтожают жилые дома, театры, роддомы, детские сады – есть ли у них что-то в душах?" – сказал Бандура в комментарии FanDay.

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