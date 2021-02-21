"Всегда с нетерпением ожидал матчей с Шахтером, который пытается демонстрировать открытый футбол. И очень рад, что дважды добивался ничейного результата в поединках с "горняками" – сначала в составе Львова, а в осенней части нынешнего чемпионата в футболке Руха.

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Хотя, если учесть, что мы вели в счете с Шахтером играя в большинстве, контролировали ход поединка, то были ближе к победе. К сожалению, отпраздновать викторию тогда не удалось, но именно после того матча все всерьез начали воспринимать Рух.

То, что мы прогрессируем, подтвердили последние матчи осенней части чемпионата, спарринги на заключительном этапе подготовки в Турции, прошедший поединок УПЛ против Ворсклы. У нас появилась сыгранность, каждый знает свой маневр, возросла конкуренция за место в стартовом составе, мы стали лучше понимать, чего от нас хочет главный тренер. Федык последнее время нацеливает команду на контроль мяча, на необходимость в нужный момент взвинтить темп, действовать креативно в завершающей стадии атаки.

А что касается предстоящего поединка с Шахтером, то это очередной тест на профпригодность, поскольку именно после таких матчей ты четко осознаешь чего стоишь на самом деле. Уверяю, мы приложим максимум усилий, чтобы достойно противостоять такому именитому сопернику.

Об усталости Шахтера не может быть и речи. После победы дончане находятся в отличном настроении, а о такой скамейке запасных, как у Шахтера, мечтает любой коллектив.

Учитывая наше турнирное положение, проблем с мотивацией у нас точно не будет. Руху очень нужны очки. Постараемся с помощью запредельной самоотдачи ограничить Шахтер во владении мячом, также надеемся, что не уступим в командной скорости", – сказал Бандура в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, встреча чемпиона Украины с одним из аутсайдеров первенства состоится уже сегодня, 21 февраля, в Киеве, в 17:00.

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