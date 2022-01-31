Голкипер Александр Бандура больше не будет выступать за Рух, сообщает официальный сайт львовского клуба.

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35-летний украинский вратарь прекратил сотрудничество с командой Леонида Кучука по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Бандура присоединился к "желто-черным" в начале 2020 года, когда Рух выступал еще в Первой лиге. В общей сложности провел за команду 30 матчей. В текущем сезоне в 5 поединках пропустил 8 голов (в одном матче отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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