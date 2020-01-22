toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЮВЕНТУС - РОМА ИБИЦА - БАРСЕЛОНА

Бандура покинул Львов, – СМИ

22 января 23:41 36 Читати українською
Бандура покинул Львов, – СМИ
Александр Бандура / Фото: Денис Руденко

Голкипер Львова Александр Бандура остался без места работы в зимнее трансферное окно

Александр Бандура разорвал контракт со Львовом, сообщает Футбол NEWS.

Ди Франко: Карпаты выплатили мне весь долг

Отмечается, что опытный голкипер находится в статусе свободного агента и пребывает в поиске нового клуба. Добавим, что Бандура выступал за Львов с лета 2018 года.

К слову, вратарь провел в составе львовян лишь 6 матчей в текущем сезоне, пропустив 11 мячей.

Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му

blog_ava
Ювентус – Рома: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Италии
22 января
1347
Теги
Трансферы Львов Львов Трансферы чемпионата Украины Александр Бандура Александр Бандура
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
27
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук