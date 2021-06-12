Бандура официально продлил контракт с Рухом
08:54 - Читати українською
Опытный голкипер и в дальнейшем будет выступать во львовской команде.
Голкипер Александр Бандура продлил соглашение с Рухом, сообщает официальный сайт львовян.
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Новое соглашение 35-летнего голкипера с командой Ивана Федыка рассчитано на один год.
Напомним, Бандура перешел в Рух в январе 2020 года из Львова в статусе свободного агента. В прошлом сезоне сыграл 23 матча, в которых пропустил 28 голов. Еще в 8 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.
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