Опытный голкипер и в дальнейшем будет выступать во львовской команде.

Голкипер Александр Бандура продлил соглашение с Рухом, сообщает официальный сайт львовян.

Рух объявил об уходе голкипера

Новое соглашение 35-летнего голкипера с командой Ивана Федыка рассчитано на один год.

Напомним, Бандура перешел в Рух в январе 2020 года из Львова в статусе свободного агента. В прошлом сезоне сыграл 23 матча, в которых пропустил 28 голов. Еще в 8 матчах оставил свои ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.

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