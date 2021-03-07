"Положение "вне игры" при подаче углового априори не может быть. Да и транслятор, вероятно, рисовал линию, чтобы показать, что в офсайде во время удара Нкенга находился Снурницын, который лежал на газоне на линии ворот после толчка со стороны Трубина. Хотя офсайдная красная линия почему-то была протянута в метре от линии ворот.

Олимпик – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

К тому же, мяч, скорее всего, не попал в Снурницына, поэтому здесь максимум можно говорить о пассивном положении "вне игры". Но если уж так скрупулезно подходить к эпизоду, то сначала был толчок Трубиным Снурницына (и это пенальти). А уже потом вроде офсайд. Бандитизм. Украли гол. Решение удалить Бабенко – еще одна грубая ошибка в пользу Шахтера", – цитирует Ступара UA-football.

Напомним, Шахтер минимально победил в дерби благодаря голу Додо. На 38 минуте арбитр Юрий Иванов по подсказке VAR отменил гол форварда Олимпика Нкенга.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой