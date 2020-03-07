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Банада – об успехах Александрии: Шаран не давал нам спуска, даже когда мы побеждали

16:20 20 Читати українською
Банада – об успехах Александрии: Шаран не давал нам спуска, даже когда мы побеждали
Евгений Банада / Фото из открытых источников

Полузащитник Александрии Евгений Банада поделился мыслями относительно игры своей команды.

 

"Мы выходим на каждый матч, настраиваясь на победу. Многое зависит от коллектива: у нас очень хороший коллектив, все ребята дружны и мы выходим одним целым на поле.

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Шаран не давал нам спуска: даже когда мы побеждали, он держал нас в кулаке. Мог напихать любому игроку как молодому, так и самому старшему. Он не давал спуску ни одному футболисту – за счет этого он держал в тонусе.

Чемпионат уровнем немного упал, но я не считаю, что сейчас Шахтер или Динамо слабее, чем были раньше. Возможно, команды в чемпионате сейчас немного слабее, но с каждым годом УПЛ растет.

Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи, поэтому я и для себя буду ставить максимальную задачу – забить еще больше. Почему нет? Нельзя останавливаться на достигнутом. То же самое и команда – она ​​не будет останавливаться на достигнутом, будет пытаться поднять планку еще выше", – сказал Банада в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, уже сегодня Александрия на своем поле будет принимать Динамо. Матч начнется в 17:00. Киевляне после 21 тура занимают в турнирной таблице третье место, набрав 42 очка, Александрия с 37 баллами – пятая.

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Александрия - Динамо Киев Александрия Александрия УПЛ Владимир Шаран Владимир Шаран Евгений Банада Евгений Банада
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