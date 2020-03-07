Банада – об успехах Александрии: Шаран не давал нам спуска, даже когда мы побеждали

Полузащитник Александрии Евгений Банада поделился мыслями относительно игры своей команды.

"Мы выходим на каждый матч, настраиваясь на победу. Многое зависит от коллектива: у нас очень хороший коллектив, все ребята дружны и мы выходим одним целым на поле.

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Шаран не давал нам спуска: даже когда мы побеждали, он держал нас в кулаке. Мог напихать любому игроку как молодому, так и самому старшему. Он не давал спуску ни одному футболисту – за счет этого он держал в тонусе.

Чемпионат уровнем немного упал, но я не считаю, что сейчас Шахтер или Динамо слабее, чем были раньше. Возможно, команды в чемпионате сейчас немного слабее, но с каждым годом УПЛ растет.

Мы всегда ставим перед собой максимальные задачи, поэтому я и для себя буду ставить максимальную задачу – забить еще больше. Почему нет? Нельзя останавливаться на достигнутом. То же самое и команда – она ​​не будет останавливаться на достигнутом, будет пытаться поднять планку еще выше", – сказал Банада в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, уже сегодня Александрия на своем поле будет принимать Динамо. Матч начнется в 17:00. Киевляне после 21 тура занимают в турнирной таблице третье место, набрав 42 очка, Александрия с 37 баллами – пятая.

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