Балтача: Лужный и Михайлов понимают, что молодежь Динамо еще не обстреляна

Бывший игрок Динамо Сергей Балтача рассказал о своей беседе с тренерами Олегом Лужным и Михаилом Михайловым.

"Я до игры ездил в отель, где жило Динамо, общался с Михайловым, Лужным. Они тоже понимают, что молодежь еще не обстрелянная, что баланса между молодостью и опытом в нынешней команде еще нет.

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Но, надеюсь, что дома ребята все же учтут свои ошибки и сыграют успешнее. И, конечно, приобретут опыт на будущее", – цитирует Балтачу Сегодня.

Сегодня, 14 марта, киевское Динамо на НСК Олимпийский сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского Челси. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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