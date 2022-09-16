Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли снова взялся за свое и попал на страницы прессы из-за своих внефутбольных выходок.

32-летний итальянец всего две недели назад выпросил у Адана Демирспор переход в Сьон. За новый клуб он уже успел дебютировать, но результативными действиями пока не отмечался. Несмотря на это, попал в прессу.

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Социальными сетями быстро распространяется видео, на котором видно, как центрфорварда два человека пьяным выводят из клуба в Лозанне. Как информирует gazzetta.it со ссылкой на Actu Foot, руководство Сьона и тренерский штаб такое внефутбольное поведение Марио разозлило. Сейчас итальянец не тренируется с командой.

Напомним, Балотелли имеет славу скандалиста в большинстве своих бывших клубов. Речь идет о столкновениях на футбольном поле, гуляниях вне его и не только.