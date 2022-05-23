Марио Балотелли порой напоминает о своем таланте, который загубили глупые выходки и недисциплинированность.

Нападающий Аданы Демирспор оформил пента-трик в победном матче против Гезтепе (7:0).

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Один из мячей итальянца вышел настоящим шедевром. СуперМарио накрутил защитника и изысканным ударом рабоной пробил мимо голкипера. В общей сложности Балотелли отметился 18 голами в текущем чемпионате Турции, заняв второе место бомбардирской гонки. Больше (20) только у Бозока из Касымпаши.

Добавим, что для Балотелли это первый сезон в составе Аданы Демирспор. Контракт нападающего рассчитан до лета 2024 года.

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