Балотелли снял сторис в Instagram сразу после гола в ворота Сент-Этьена

Нападающий Марселя Марио Балотелли необычным способом отметил гол в ворота Сент-Этьена в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции.

Итальянский форвард открыл счет на 12-й минуте поединка. Празднуя гол, 28-летний футболист записал сторис с партнерами по команде и опубликовал видео в Instagram прямо во время матча.

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Стоит заметить, что Балотелли забил в своих первых трех домашних матчах за Марсель в Лиге 1. Последний раз в составе "бело-голубых" такое делал Ибраима Бакайоко в 1999 году.