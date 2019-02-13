Балотелли сконфузился, поддерживая ПСЖ в матче с МЮ – он выступает за Марсель, который является соперником парижан

Форвард Марселя Марио Балотелли потролив болельщиков Манчестер Юнайтед после поражения от ПСЖ (0:2).

Подопечные Сульшер потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, чем изрядно порадовали экс-нападающего Манчестер Сити Марио Балотелли.

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Сначала итальянец в Тwitter опубликовал видео перепасовки игроков ПСЖ на последних минутах встречи, которое подписал "Man Utd oооoooole". Впоследствии Марио написал "Болельщики Манчестер Сити счастливы. Доброй ночи" и добавил радостные емодзи.



А еще чуть позже Балотелли опубликовал фото и заверил, что больше наслаждался неудачей "черовних дьяволов", чем победой парижан. На фотографии был изображен табло с матча Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити (1:6). Отметим, что вскоре игрок удалил публикации, в которых он радовался победе ПСЖ.

Напомним, что Марсель и ПСЖ – принципиальные соперники в Лиге 1.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча