toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Балотелли сконфузился, поддерживая ПСЖ в матче с МЮ – он выступает за Марсель, который является соперником парижан

11:40 110 Читати українською
Балотелли сконфузился, поддерживая ПСЖ в матче с МЮ – он выступает за Марсель, который является соперником парижан
Марио Балотелли / BBC

Форвард Марселя Марио Балотелли потролив болельщиков Манчестер Юнайтед после поражения от ПСЖ (0:2).

Подопечные Сульшер потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, чем изрядно порадовали экс-нападающего Манчестер Сити Марио Балотелли.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Сначала итальянец в Тwitter опубликовал видео перепасовки игроков ПСЖ на последних минутах встречи, которое подписал "Man Utd oооoooole". Впоследствии Марио написал "Болельщики Манчестер Сити счастливы. Доброй ночи" и добавил радостные емодзи.

А еще чуть позже Балотелли опубликовал фото и заверил, что больше наслаждался неудачей "черовних дьяволов", чем победой парижан. На фотографии был изображен табло с матча Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити (1:6). Отметим, что вскоре игрок удалил публикации, в которых он радовался победе ПСЖ.

Напомним, что Марсель и ПСЖ – принципиальные соперники в Лиге 1.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Марио Балотелли Марио Балотелли Марсель Марсель
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
54
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук