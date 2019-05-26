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Балотелли покинет Марсель – форвард не провел в команде и полгода

12:37 80 Читати українською
Балотелли покинет Марсель – форвард не провел в команде и полгода
Марио Балотелли / Reuters

Марио Балотелли решил не продолжать сотрудничество с французским Марселем.

Скандальный форвард намекнул на свой уход из клуба в межсезонье.

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"Спасибо всем в Марселе за эти замечательные 5 месяцев, хотя мы и не достигли наших целей. Я хочу поблагодарить тренеров и персонал, игроков, президента, директоров и всех, кто работает с клубом, а также болельщиков.

Всем спасибо. До скорой встречи и удачи в будущем", – написал Балотелли в инстаграме.

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28-летний итальянец присоединился к Марселю на правах свободного агента в январе, подписав контракт до конца сезона. В 15 матчах Лиги 1 он забил 8 голов.

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Марио Балотелли Марио Балотелли Марсель Марсель Франция
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