Вчера скандальный итальянец вместе со Сьоном гостил на поле Базеля. Поединок завершился нулевой ничьей, но это не помешало Супер Марио создать огромный резонанс.

Балотелли заметили пьяным в одном из ночных клубов – Сьон уже наказал скандалиста

В одном из моментов футболист Базеля жестко сыграл против Балотелли. Врачи вышли помогать 32-летнему нападающему, а фанаты хозяев освистали, намекая на симуляцию. Марио не придумал ничего лучше, чем показать средний палец в сторону трибун.

Mario Balotelli continues to make friends everywhere he goes. A one-fingered salute to the FC Basel fans this afternoon.



@swissfootdata pic.twitter.com/KYVThHgofH — Craig King - ?????????????EN (@FootballSwissEN) November 6, 2022

На 62-й минуте звезду Сьона заменили, но он устроил отдельное шоу после матча. Балотелли пожаловался на безразличие судей и местной федерации футбола, которая игнорирует все грубости в его адрес.

"Швейцарская федерация футбола… Понятия не имею, частью какой мафии вы являетесь, но поверьте мне, такие игроки, как я, не слишком гордятся тем, что играют в лиге, где царят несправедливость, коррупция и разгильдяйство. Футбол — это работа, и мы все должны относиться к ней серьезно, включая судей. Я не собираюсь снова рисковать своим здоровьем без защиты от нечестной игры соперников или атак болельщиков за пределами поля. Меня не волнует, к чему вы привыкли до меня в Швейцарии, но это нужно изменить как можно быстрее.

Мир должен следить за этим соревнованием, и станет очевидным, какие наглые методы здесь имеют место. Если я совершу ошибку, я должен заплатить цену. Если футбольная федерация допускает ошибки, они расплачиваются за это. Но что если рефери ошибается? Тогда и ему нужно платить за это", – взорвался Балотелли в соцсетях.

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