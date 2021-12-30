30-летний Марио Балотелли благодаря жесткой диете умудрился сбросить 5 килограммов за 20 дней, сообщает Telelombardia.

Балотелли официально перешел в Монцу

"Марио нужно время, потому что он не принимал участия в официальных матчах с марта, но он работает, худеет и снижает процент жира в своем теле. Мы возвращаем Марио в форму. Наблюдая за его тренировками можно сказать, что это спортсмен мирового класса. Он должен был достичь большего в карьере. Жаль, что Марио потерял столько лет", – заявил гендиректор Монцы Адриано Галлиани.

Балотелли присоединился к Монце в начале декабря. Новый клуб форварда выступает в Серии B, где после 15-ти туров занимает 4-е место.

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