Балотелли похудел на 5 килограммов за 20 дней – скандальный форвард готовится к дебюту за Монцу
Экс-форвард сборной Италии, а ныне игрок Монцы Марио Балотелли серьезно настроен вновь заявить о себе.
30-летний Марио Балотелли благодаря жесткой диете умудрился сбросить 5 килограммов за 20 дней, сообщает Telelombardia.
Балотелли официально перешел в Монцу
"Марио нужно время, потому что он не принимал участия в официальных матчах с марта, но он работает, худеет и снижает процент жира в своем теле. Мы возвращаем Марио в форму. Наблюдая за его тренировками можно сказать, что это спортсмен мирового класса. Он должен был достичь большего в карьере. Жаль, что Марио потерял столько лет", – заявил гендиректор Монцы Адриано Галлиани.
Балотелли присоединился к Монце в начале декабря. Новый клуб форварда выступает в Серии B, где после 15-ти туров занимает 4-е место.
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