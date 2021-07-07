Итальянец перебрался в турецкий Адана Демирспор на правах свободного агента, сообщает официальный твиттер клуба.

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Контракт Балотелли с новичком элиты турецкого первенства рассчитан до лета 2024 года. Прошлый сезон Марио провел в составе итальянской Монцы, которой немного не хватило до выхода в Серию А.

Добавим, что Балотелли в прошлом сезоне сыграл в 14 матчах в составе Монцы, записав в свой актив 6 голов и 1 ассист. До этого Бало выступал за Интер, Манчестер Сити, Милан, Ниццу и Марсель, а его звездный час пришелся на Евро-2012, где Марио в полуфинале выбил сборную Германии.

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