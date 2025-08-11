"Период, проведенный в Барселоне, был для меня мечтой, но потом мне предложили лучшие условия, поэтому я перешел в Интер.

Времена в Барселоне были замечательными. Я играл с братьями Дос Сантосами, с Тьяго Алькантарой, с Бояном Кркичем. Тренеры научили нас лишь технике: контролю и передачам на лету, никакой тактики. Было радостью выходить на поле. И команда играла нелегально, мы выигрывали 15:0.

В своей карьере на пике я должен был приложить больше усилий. Я жалею только о национальной сборной, ведь мог бы играть больше", – рассказал Марио Балотелли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Добавим, что сейчас 34-летний итальянский нападающий находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был Дженоа Руслана Малиновского. Балотелли покинул "грифонов" в январе 2025 года.

