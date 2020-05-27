toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ КОРОНАВИРУС

Балотелли не тренируется с основной командой Брешии

10:30 6 Читати українською
Балотелли не тренируется с основной командой Брешии
Марио Балотелли / Фото из открытых источников

Скандальный форвард итальянской Брешии Марио Балотелли готовится к рестарту Серии А самостоятельно.

Форвард Брешии Марио Балотелли не принимает участие в тренировках основной команды, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

"Я буквально ел картон и грыз стены": Балотелли – о сложностях нахождения на карантине

Нападающий сборной Италии отсутствовал на командном занятии "бело-голубых" и тренировался на полях, зарезервированных для молодежной команды. В клубе отказались хоть как-то объяснять ситуацию со скандальным форвардом.

Напомним, ранее сообщалось, что Балотелли покинет Брешию по окончании нынешнего сезона – в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы турецкий Галатасарай и бразильский Васко да Гама.

К слову, Балотелли перешел в Брешию в августе 2019 года из Марселя на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В текущем сезоне форвард сыграл в Серии А 19 матчей, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

blog_ava
Маркевич выбрал между Зарей и Динамо в борьбе за второе место УПЛ
09:47
87
Теги
Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Шахтер
11:00
Оболонь-Бровар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук