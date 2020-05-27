Балотелли не тренируется с основной командой Брешии

Скандальный форвард итальянской Брешии Марио Балотелли готовится к рестарту Серии А самостоятельно.

Форвард Брешии Марио Балотелли не принимает участие в тренировках основной команды, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Нападающий сборной Италии отсутствовал на командном занятии "бело-голубых" и тренировался на полях, зарезервированных для молодежной команды. В клубе отказались хоть как-то объяснять ситуацию со скандальным форвардом.

Напомним, ранее сообщалось, что Балотелли покинет Брешию по окончании нынешнего сезона – в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы турецкий Галатасарай и бразильский Васко да Гама.

К слову, Балотелли перешел в Брешию в августе 2019 года из Марселя на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года. В текущем сезоне форвард сыграл в Серии А 19 матчей, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро.

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