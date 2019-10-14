Балотелли может вчетверо увеличить свою зарплату в Брешии – есть два условия

Скандально известный итальянский форвард Марио Балотелли, который летом стал игроком Брешии, может в несколько раз увеличить свою зарплату в клубе из Ломбардии.

Стали известны интересные детали контракта звездного форварда с новичком элитного итальянского дивизиона.

Балотелли поймали с сигаретой перед матчем против Ювентуса – форвард закурил прямо в раздевалке Брешии

Если в текущем чемпионате Италии Балотелли забьет не менее 15 голов, а Брешия сохранит прописку в Серии А, его зарплата увеличится до 4 млн евро за сезон. Но если одно из двух условий не будет выполнено, 29-летний футболист получит 1 млн евро, информирует Corriere della Sera.

Контракт Балотелли с Брешией рассчитан на 3 года, но если клуб покинет Серию А, соглашение автоматически расторгается.

Отметим, что после 7 туров Серии А в активе Балотелли 1 гол, а его команда занимает 16 место в турнирной таблице.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками