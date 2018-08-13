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Балотелли может стать игроком Сассуоло

11:34 38 Читати українською
Балотелли может стать игроком Сассуоло
Марио Балотелли / Фото: соцсети

Нападающий Ниццы Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

Сассуоло может подписать контракт с Марио Балотелли, сообщает Football Italia.

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Тренер Ниццы Патрик Виейра заявил, что нападающий выразил желание покинуть клуб.

Вчера Балотелли отпраздновал свой 28-й День рождения в Италии. Интересно, что хавбек Сассуоло Кевин-Принс Боатенг, который играл с Бало в Милане, написал в поздравлении в Twitter "вскоре снова будем играть вместе".

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