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Балотелли может перейти во Фламенго – президент клуба подтвердил факт переговоров

5 августа 22:20 29 Читати українською
Балотелли может перейти во Фламенго – президент клуба подтвердил факт переговоров
Марио Балотелли / Марсель

Итальянский нападающий Марио Балотелли все еще не нашел себе новый клуб.

Экс-форвард Манчестер Сити Марио Балотелли ведет переговоры с Фламенго о переходе в бразильский клуб. Президент "красно-черных" прокомментировал возможное подписание.

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"Балотелли – отличный футболист. Мы общаемся с ним. Марио заинтересован в переходе в наш клуб. Впрочем, пока еще ничего не решено. Для осуществления трансфера нужно сделать многое", – цитирует Родольфа Ландима UOL.

Балотелли близок к переходу в Верону

Последним клубом Марио Балотелли был Марсель, где итальянский нападающий провел последние полгода. В его активе 8 голов в 15-ти матчах за провансальцев.

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Теги
Мир Трансферы Бразилия Фламенго Фламенго Марио Балотелли Марио Балотелли
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