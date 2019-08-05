Балотелли может перейти во Фламенго – президент клуба подтвердил факт переговоров

Итальянский нападающий Марио Балотелли все еще не нашел себе новый клуб.

Экс-форвард Манчестер Сити Марио Балотелли ведет переговоры с Фламенго о переходе в бразильский клуб. Президент "красно-черных" прокомментировал возможное подписание.

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"Балотелли – отличный футболист. Мы общаемся с ним. Марио заинтересован в переходе в наш клуб. Впрочем, пока еще ничего не решено. Для осуществления трансфера нужно сделать многое", – цитирует Родольфа Ландима UOL.

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Последним клубом Марио Балотелли был Марсель, где итальянский нападающий провел последние полгода. В его активе 8 голов в 15-ти матчах за провансальцев.