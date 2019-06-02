Балотелли может перейти в Парму

Нападающий Марселя Марио Балотелли этим летом сменит клуб, новой командой итальянца может стать Парма.

Летом этого года контракт итальянского нападающего с Марселем теряет силу, а форвард не намерен его продлевать. Балотелли рассматривает вариант с переходом в Парму, сообщает Football Italia.

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"Я еще ничего не решил и даже не обсуждал это со своим агентом. Хочу сначала насладиться отпуском. Но играть за Парму было бы честью для меня", – сказал Балотелли.

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Напомним, 28-летний итальянец присоединился в Марселю на правах свободного агента у январе, подписав контракт до конца сезона. В 15 матчах Лиги 1 он забил 8 голов.