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Балотелли может перейти в китайский клуб – зарплата итальянца составит 30 млн евро в год

16:18 29 Читати українською
Балотелли может перейти в китайский клуб – зарплата итальянца составит 30 млн евро в год
Марио Балотелли / соцсети

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру за пределами Европы. Футболистом интересуются клубы из Китая и ОАЭ.

Марио Балотелли несколько вариантов для продолжения карьеры. По информации France Football, итальянцем интересуется китайский клуб, имя которого не называется, но который готов платить зарплату 30 млн евро в год.

Балотелли может не перейти в Марсель через своего скандального агента

Также интерес к футболисту проявляет представитель чемпионата ОАЭ Аль-Вахда, который предлагает зарплату 15 млн евро в год.

Ранее сообщалось о возможном переходе Балотелли в Марсель, также была информация об интересе итальянского Наполи.

Де Лаурентис: Ди Мария и Балотелли не интересуют Наполи

Последние 2 сезона форвард провел в составе Ниццы, с которой сумел завоевать бронзу Лиги 1.

Теги
Мир Трансферы Марио Балотелли Марио Балотелли Аль-Вахда
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