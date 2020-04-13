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Балотелли может перебраться в Турцию

17:43 34 Читати українською
Балотелли может перебраться в Турцию
Марио Балотелли / LaPresse

Скандальный форвард итальянской Брешии Марио Балотелли летом может сменить Серию А на турецкую Суперлигу.

Нападающий "ласточек" всерьез заинтересовал Галатасарай. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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"Желто-красные" якобы уже начали переговоры с агентом Балотелли Мино Райолой. 29-летнему итальянцу предложили контракт по схеме 2+1. Турецкий гранд готов сделать воспитанника Интера главной целью в летнее трансферное окно и приложит максимум усилий для его подписания.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 мячей.

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Трансферы Италия Турция Трансферы Чемпионата Италии Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Галатасарай Галатасарай
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