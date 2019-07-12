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Балотелли может не перейти в Фиорентину – функционер клуба назвал причину

21:47 38 Читати українською
Балотелли может не перейти в Фиорентину – функционер клуба назвал причину
Марио Балотелли / фото из соцсетей

Итальянский нападающий Марио Балотелли до сих пор не знает, где продолжит карьеру.

Фиорентина была готова предоставить шанс скандальному нападающему реанимировать свою карьеру и побороться за возвращение в сборную Италии накануне Евро-2020.

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Однако Балотелли выдвинул требования, которые "фиалки" удовлетворить не могут. Помощник владельца клуба Джо Бароне заявил об этом в кометари Gazzetta dello Sport: "Пока он хочет так много денег. Напишите: "Он хочет так много денег".

Ранее сообщалось, что Балотелли мог подписать контракт с Вест Хэмом, однако главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини не оценил положительно вероятный трансфер.

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В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Фиорентина Фиорентина
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