Балотелли может не перейти в Фиорентину – функционер клуба назвал причину

Итальянский нападающий Марио Балотелли до сих пор не знает, где продолжит карьеру.

Фиорентина была готова предоставить шанс скандальному нападающему реанимировать свою карьеру и побороться за возвращение в сборную Италии накануне Евро-2020.

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Однако Балотелли выдвинул требования, которые "фиалки" удовлетворить не могут. Помощник владельца клуба Джо Бароне заявил об этом в кометари Gazzetta dello Sport: "Пока он хочет так много денег. Напишите: "Он хочет так много денег".

Ранее сообщалось, что Балотелли мог подписать контракт с Вест Хэмом, однако главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини не оценил положительно вероятный трансфер.

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В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.