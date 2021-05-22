Монца и Марио Балотелли не будут продолжать сотрудничество, и летом 30-летний итальянец станет свободным агентом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Между игроком и клубом была договоренность о пролонгации контракта, если Монца пробьется в серию А, но команда не смогла пройти плей-офф, уступив Читтаделле.

В прошлом сезоне Серии В Марио провел 14 матчей, в которых отметился 6-ю голами.

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