Балотелли летом снова останется без клуба
20:32 - Читати українською
Скандальный форвард Марио Балотелли покинет Монцу.
Монца и Марио Балотелли не будут продолжать сотрудничество, и летом 30-летний итальянец станет свободным агентом, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Между игроком и клубом была договоренность о пролонгации контракта, если Монца пробьется в серию А, но команда не смогла пройти плей-офф, уступив Читтаделле.
В прошлом сезоне Серии В Марио провел 14 матчей, в которых отметился 6-ю голами.
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