Нападающий Марио Балотелли еще не сказал своего последнего слова в чемпионате Италии.

Одиозный форвард в шаге от перехода в Дженоа, информирует сайт Альфредо Педуллы.

Дженоа подписал дуэт резервистов из топ-клубов

"Грифоны" готовы предложить Балотелли контракт на один сезон с возможностью продления еще на один. СуперМарио находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с Брешией, поэтому Дженоа получит его бесплатно.

Добавим, что Балотелли провел в прошлом сезоне 19 матчей, отличился 5 голами. Форвард запомнился открытым конфликтом с владельцем Брешии Массимо Челлино, который обвинил 30-летнего игрока в непрофессионализме и неуважении к клубу.

Перший млинець Кумана, запах помсти для Пеллегріні, реванш Клоппа за втрачений трофей: топ-5 матчів євровікенду