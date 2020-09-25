Балотелли имеет шанс остаться в Серии А – Дженоа готова рискнуть со скандальным форвардом
Нападающий Марио Балотелли еще не сказал своего последнего слова в чемпионате Италии.
Одиозный форвард в шаге от перехода в Дженоа, информирует сайт Альфредо Педуллы.
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"Грифоны" готовы предложить Балотелли контракт на один сезон с возможностью продления еще на один. СуперМарио находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с Брешией, поэтому Дженоа получит его бесплатно.
Добавим, что Балотелли провел в прошлом сезоне 19 матчей, отличился 5 голами. Форвард запомнился открытым конфликтом с владельцем Брешии Массимо Челлино, который обвинил 30-летнего игрока в непрофессионализме и неуважении к клубу.
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