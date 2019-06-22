Балотелли имеет предложения от двух клубов Серии А

Итальянский нападающий Марио Балотелли до сих пор не определился с местом продолжения карьеры.

Фиорентина надеется подписать Марио Балотелли, который является свободным агентом после ухода из Марселя, сообщает Sportmediaset.

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Сообщается, что свое согласие на переход уже дали президент клуба Рокко Коммиссо и главный тренер "фиалок" Винченцо Монтелла.

28-летний футболист просит зарплату в размере 4-х млн евро в год, что является проблемой для Фиорентины. Поэтому затянулись переговоры агентов игрока с Пармой, которая первой вышла на итальянца с предложением.

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Напомним, вторую часть прошлого сезона Балотелли провел в Марселе, забив в составе команды 8 мячей в пятнадцатом играх.