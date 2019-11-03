Балотелли хотел сойти с поля в матче против Вероны из-за расистских выкриков фанатов

Форвард Брешии Марио Балотелли стал жертвой очередного расистского скандала в чемпионате Италии.

Неприятный инцидент произошел на 54 минуте матча Верона – Брешия, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Балотелли удерживал мяч у угла поля, однако вдруг остановился и запустил мяч в сторону фанатов хозяев. Затем нападающий Брешии направился в раздевалку, показывая рефери и партнерам, что он не собирается терпеть обиды с трибун. В конце концов, одиозного итальянца таки смогли успокоить, а диктор стадиона напомнил болельщикам Вероны о жестких наказаниях за проявления расисзма.

К слову, Балотелли смог ответить своим обидчикам голом на 85 минуте, однако это не спасло Брешию от поражения – 1:2.

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