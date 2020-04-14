Балотелли хочет расширить свою коллекцию итальянских клубов ради требовательной дочери

Нападающий Брешии Марио Балотелли поделился своими планами о продолжении карьеры.

"Я и раньше пытался перейти в Наполи. Серьезно, я был бы очень счастлив в Неаполе. Я бы сделал свою дочь лидером ультрас, она сильно поддерживает Наполи.

Балотелли может перебраться в Турцию

Я пою ей "Брешия, Брешия", но она все равно поддерживает Наполи. Она была в восторге, когда я отвез ее на Сан-Паоло, просто была загипнотизированна. Играть на арене Наполи всегда приятно, хотя я думаю, что самый красивый стадион – это Сан-Сиро", – признался Балотелли во время трансляции в Instagram.

Напомним, в коллекции одиозного форварда уже есть четыре итальянские клубы – Милан, Интер, Брешия и скромный Лумеццане, в котором он начинал карьеру.

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