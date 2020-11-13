Итальянский форвард Марио Балотелли может вернуться к работе в ближайшее время.

Президент бразильского клуба Васко да Гама Левен Сиано опубликовал в Instagram видео Марио Балотелли.

Балотелли присоединился к клубу из 4-го итальянского дивизиона

Местные СМИ связывают такой шаг с будущим сотрудничеством между 30-летним итальянцем и бразильской командой. Сейчас Марио поддерживает форму с командой Франчакорта, которая выступает в 4-м по силе дивизионе Италии.

Напомним, последним клубом Балотелли была Брешия, которую он со скандалом покинул летом.

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