Баллак: В продлении контракта Лева не было необходимости

Экс-хавбек сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал провал национальной команды на ЧМ-2018.

Михаэль Баллак считает, что Немецкому футбольному союзу не стоило продлевать контракт с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

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"Результат матча против Кореи шокировал меня. Теперь мы можем оценивать работу, которая была сделана за последние два года. Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия. По этой причине я считаю, что в продлении контракта с Левом перед стартом турнира не было необходимости", – цитирует Баллака Sky Sports.

Контракт с Левом был пролонгирован до 2022 года.