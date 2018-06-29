toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

Баллак: В продлении контракта Лева не было необходимости

22:40 31 Читати українською
Баллак: В продлении контракта Лева не было необходимости
Михаэль Баллак / соцсети

Экс-хавбек сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал провал национальной команды на ЧМ-2018.

Михаэль Баллак считает, что Немецкому футбольному союзу не стоило продлевать контракт с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом.

Лев виноват в провале Германии, но дело не в Сане. Главные причины позорного вылета Бундестим с ЧМ-2018

"Результат матча против Кореи шокировал меня. Теперь мы можем оценивать работу, которая была сделана за последние два года. Товарищеские и квалификационные матчи не являются показателями для таких команд, как Германия. По этой причине я считаю, что в продлении контракта с Левом перед стартом турнира не было необходимости", – цитирует Баллака Sky Sports.

Контракт с Левом был пролонгирован до 2022 года.

Теги
ЧМ 2018 Йоахим Лёв Йоахим Лёв Михаэль Баллак Михаэль Баллак Германия Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • 1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?
    ЧС 2018 — 19:11474 1/8 финала ЧМ-2018: кто фавориты у букмекеров?
18
час
:
8
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук