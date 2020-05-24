Баллак унизил ван Дейка, объясняя звездный статус лидера Ливерпуля

Экс-звезда Челси Михаэль Баллак оценил, насколько правильно восхвалять защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Ван Дейку повезло, что он играет в эпоху без Дрогба, Лэмпарда, Ширера, Анри, Руни, Тевеса, Адербайора, Диего Косты. Неудивительно, что некоторые считают его лучшим защитником АПЛ", – цитирует немца Voetbal International.

Напомним, что ван Дейк провел выдающийся предыдущий сезон, в котором выиграл с Ливерпулем Лигу чемпионов и собрал кучу личных наград. В борьбе за "Золотой мяч" голландец занял второе место, уступив Месси.

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