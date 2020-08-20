Баллак перенес операцию после случайного обнаружения опухоли

Легенда сборной Германии Михаэль Баллак мог иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Во время планового обследования у экс-игрока Байера, Баварии и Челси внезапно обнаружили опухоль рядом со спинным мозгом, информирует Bild. К счастью, она была доброкачественной, и 43-летнему немцу удалось избежать смертельной угрозы.

Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год

Сразу после обнаружения болезни Баллак лег под нож в больнице Ганновера. Операция состоялась пять недель назад и завершилась успешно. Бывший капитан сборной Германии (98 матчей за Бундесманшафт) уже успел пройти курс реабилитации, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Баллак поиграл в таких клубах, как Кемницер, Кайзерслаутерн, Байер, Бавария и Челси. О завершении карьеры игрока объявил в 2012 году.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі