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Баллак перенес операцию после случайного обнаружения опухоли

21:19 - Читати українською
Баллак перенес операцию после случайного обнаружения опухоли
Михаэль Баллак / Фото из открытых источников

Легенда сборной Германии Михаэль Баллак мог иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Во время планового обследования у экс-игрока Байера, Баварии и Челси внезапно обнаружили опухоль рядом со спинным мозгом, информирует Bild. К счастью, она была доброкачественной, и 43-летнему немцу удалось избежать смертельной угрозы.

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Сразу после обнаружения болезни Баллак лег под нож в больнице Ганновера. Операция состоялась пять недель назад и завершилась успешно. Бывший капитан сборной Германии (98 матчей за Бундесманшафт) уже успел пройти курс реабилитации, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, Баллак поиграл в таких клубах, как Кемницер, Кайзерслаутерн, Байер, Бавария и Челси. О завершении карьеры игрока объявил в 2012 году.

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