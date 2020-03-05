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Баллак опубликовал ностальгийное фото, собрав сразу трех легенд Челси на поражении Ливерпуля

07:30 92 Читати українською
Баллак опубликовал ностальгийное фото, собрав сразу трех легенд Челси на поражении Ливерпуля
Джон Терри и Михаэль Баллак / Фото из открытых источников

Бывший хавбек Челси Михаэль Баллак наблюдал за матчем 1/8 финала Кубка Англии в звездной компании.

13’ Виллиан
64’ Росс Баркли
 
13’ Виллиан
64’ Росс Баркли

После поединка 1/8 финала Кубка Англии Челси – Ливерпуль (2:0) Михаэль Баллак похвастался фотографией с места событий.

Курьезный гол Виллиана в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 2:0

На фото 43-летний немец в компании двух легенд "синих" – Джона Терри и Петра Чеха, которые искренне радуются победе своей бывшей команды.

Напомним, Баллак защищал цвета Челси в 2006-2010 годах.

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Теги
Англия Челси - Ливерпуль Петр Чех Петр Чех Джон Терри Джон Терри Челси Челси Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Михаэль Баллак Михаэль Баллак
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