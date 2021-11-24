В одесском дерби представители морской столицы Украины не позволили гостям из области набрать очередные три очка. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, группа Б

Реал Фарма – Балканы – 1:1

Голы: Абузраа, 35 (пен.) – Приблуда, 16

Клуб Второй лиги разорвал контракты практически со всеми игроками и сотрудниками – остались большие долги

В первом матче 20-го тура группы Б Второй лиги сошлись земляки, находящиеся в диаметрально противоположных частях турнирной таблицы. Сражающиеся за повышение в классе Балканы забили первыми: стремительная атака правым флангом завершилась прострелом в район одиннадцатиметровой отметки, где Богдан Приблуда легким прикосновением переправил круглого в сетку. Гости продолжили давить, а хозяева делать ставку на быстрые контратаки.

За 10 минут до перерыва после затяжного штурма ворот Балкан реаловцы в собственной штрафной положили на газон Вадима Гранчара и арбитр назначил пенальти. Яссин Абузраа не смог переиграть кипера команды из села Заря, но фальстарт балканцев привел к повторному пробиванию со стандарта. Вратарь снова угадал направление удара марокканца, но спасти не смог. Второй тайм голов не принес.

Как следствие, Балканы набрали 39 очков и отстают от лидера – МФК Металлург – уже на шесть пунктов. Реал Фарма с 14-ю баллами – четырнадцатый.

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