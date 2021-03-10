Балканы отказались от новой эмблемы из-за поразительного сходства с логотипом польского клуба – официальное заявление
Представитель Второй Лиги Балканы решил отказаться от изменения текущего логотипа.
Балканы намеревались изменить свой логотип, однако новый вариант был очень похож на эмблему польского клуба Завиша.
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"ФК Балканы отзывает официальную информацию об изменении командной эмблемы в связи с выявлением сходства нового образца нашей эмблемы с логотипом футбольного клуба Завиша Быдгощ из Польши.
Мы очень ценим и уважаем индивидуальность и идентичность польского клуба. Наш клуб дорожит своей репутацией и не намерен нарушать авторские права ФК Завиша Быдгощ", – говорится в сообщении на официальном сайте Балкан.
К слову, клуб из Зари занимает 10 место в группе B Второй лиги Украины, имея в активе 7 очков после 10 сыгранных матчей.
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