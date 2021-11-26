"Вот к чему приводит непрофессионализм судейства. На фото с обоих ракурсов ясно видно, что ни наш голкипер, ни наши полевые игроки на момент удара по мячу игрока Реал Фармы правил не нарушали.

Балканы споткнулись с Реал Фармой, притормозив в гонке за лидерство в группе Б Второй лиги

Действия бокового арбитра Антона Андрусяка не выдерживают критики. Теряем 2 очка не по спортивному принципу, а из-pf прихоти непрофессионального арбитра", – говорится в сообщении Балкан на официальной странице Facebook.

Добавим, что лайнсмен поднял флажок после того, как вратарь Балкан отразил удар с отметки. Со второй попытки Реал Фарма реализовала 11-метровый, а поединок завершился ничьей.

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