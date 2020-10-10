Балашов покинул российский Тамбов спустя два месяца после своего прихода
11:31 - Читати українською
Украинский форвард Виталий Балашов оказался ненужен клубу из чемпионата России.
Тамбов разорвал соглашения с Виталием Балашовым и Александром Головней, которые присоединились к клубу в летнее трансферное окно.
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Официальный сайт россиян не сообщает о причинах разрыва соглашения с украинцем Балашовым. Стоит отметить, что Виталий стал игроком Тамбова лишь 3 августа.
К слову, Балашов провел 5 матчей в составе российского клуба, однако результативными действиями не отметился.
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