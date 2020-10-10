Тамбов разорвал соглашения с Виталием Балашовым и Александром Головней, которые присоединились к клубу в летнее трансферное окно.

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Официальный сайт россиян не сообщает о причинах разрыва соглашения с украинцем Балашовым. Стоит отметить, что Виталий стал игроком Тамбова лишь 3 августа.

К слову, Балашов провел 5 матчей в составе российского клуба, однако результативными действиями не отметился.

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