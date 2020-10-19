Балашов нашел новый клуб в России – пришлось идти в дивизион ниже
09:18 - Читати українською
Украинский нападающий Виталий Балашов решил остаться в России.
Форвард подписал контракт с песчанокопской Чайкой на один год, сообщает Transfermarkt.
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Балашов летом присоединился к другому российскому клубу, Тамбову. Провел 5 матчей за два месяца и неожиданно разорвал соглашение. Теперь 29-летний игрок попробует свои силы на более низком уровне, поскольку Чайка выступает не в РПЛ, а в ФНЛ.
Напомним, среди украинских клубов Балашова были Олимпик, Черноморец и Говерла. Также в его активе 2 матча за молодежную сборную Украины.
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