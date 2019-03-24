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Балашов 4 недели играл с травмой крестообразных связок колена – форвард Олимпика вылетел до конца сезона

13:40 7 Читати українською
Балашов 4 недели играл с травмой крестообразных связок колена – форвард Олимпика вылетел до конца сезона
Виталий Балашов / фото ФК Олимпик

Форвард Олимпика Виталий Балашов уже не сможет помочь своей команде в текущем сезоне.

Медобследование выявило у 28-летнего нападающего "олимпийцев" разрыв крестообразной связки колена, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Отмечается, что Балашов уже не сможет сыграть в текущем сезоне УПЛ, ему сделают операцию в Сербии. Футболист надеется, что сможет вернуться на поле через 6 месяцев.

"Сделали МРТ, стало видно, что есть признаки разрыва связок. Без операции не обойтись. Получается, что играл с травмой 4 недели. Мне сказали, что мышцы в колене хорошие, за счет этого держались", – цитирует Балашова телеканал Футбол 1.

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Виталий Балашов Виталий Балашов Олимпик Олимпик
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