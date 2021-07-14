Колумбиец подписал контракт на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "насридов".

Экс-тренер сборной Испании возглавил Гранаду

В прошлом сезоне Бакка выступал за Вильярреал и стал победителем Лиги Европы. 34-летний форвард провел 35 матчей, отличился 9 голами и 2 ассистами. Контракт ветерана с "Желтой субмариной" был рассчитан еще на год, однако стороны договорились расторгнуть его досрочно.

К слову, за свою карьеру Карлос успел поиграть за Брюгге, Севилью, Милан и целый ряд клубов Южной Америки. Вместе с андалусийцами дважды выигрывал Лигу Европы, в частности финал 2014/15 против Днепра. Тогда форвард отгрузил два гола в ворота украинской команды.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21