Бакалов: Вечером приехал во Львов, а утром следующего дня уже работал главным тренером

Новый главный тренер Львова Юрий Бакалов рассказал, как получил свою должность.

"Предложение от Львова поступило ко мне совершенно неожиданно! Все произошло за считанные часы, без каких-либо предварительных разговоров. У меня есть принципиальный пункт: я не рассматриваю предложений от команд, в которых есть действующие тренеры, так как считаю неэтичным подсиживать коллег. Во Львове ситуация сложилась форс-мажорная: главный тренер внезапно ушел.

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Звонок от руководителей клуба застал меня врасплох. Но думать пришлось быстро. Вечером 16-го приехал в город, а утром – уже работал в команде", – цитирует Бакалова Спорт-Експрес.