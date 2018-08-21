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Бакалов: Вечером приехал во Львов, а утром следующего дня уже работал главным тренером

12:04 33 Читати українською
Бакалов: Вечером приехал во Львов, а утром следующего дня уже работал главным тренером
Юрий Бакалов / Соцсети

Новый главный тренер Львова Юрий Бакалов рассказал, как получил свою должность.

"Предложение от Львова поступило ко мне совершенно неожиданно! Все произошло за считанные часы, без каких-либо предварительных разговоров. У меня есть принципиальный пункт: я не рассматриваю предложений от команд, в которых есть действующие тренеры, так как считаю неэтичным подсиживать коллег. Во Львове ситуация сложилась форс-мажорная: главный тренер внезапно ушел.

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Звонок от руководителей клуба застал меня врасплох. Но думать пришлось быстро. Вечером 16-го приехал в город, а утром – уже работал в команде", – цитирует Бакалова Спорт-Експрес.

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