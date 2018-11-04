Бакалов: В перерыве с игроками поговорили по-мужски

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов прокомментировал поражение от Ворсклы в 14 туре УПЛ.

"Все всё хорошо видели. Команда сыграла два совершенно разных тайма. Первый тайм мы полностью провалили. Можно сказать, что проспали. То, о чем договаривались, не выполнили.

Львов – Ворскла – 0:2 – видео голов и обзор матча

Перед вторым таймом поговорили по-мужски в раздевалке. Сделали некоторые изменения, в частности в тактическом плане. То, что выполнялось во втором тайме, не выполнялось в первом", – рассказал Юрий Бакалов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ворскла уверенно победила ФК Львов (2:0) на своем поле, но в выездном матче.