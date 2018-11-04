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Бакалов: В перерыве с игроками поговорили по-мужски

20:17 39 Читати українською
Бакалов: В перерыве с игроками поговорили по-мужски
Юрий Бакалов / Фото ФК Львов

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов прокомментировал поражение от Ворсклы в 14 туре УПЛ.

"Все всё хорошо видели. Команда сыграла два совершенно разных тайма. Первый тайм мы полностью провалили. Можно сказать, что проспали. То, о чем договаривались, не выполнили.

Львов – Ворскла – 0:2 – видео голов и обзор матча

Перед вторым таймом поговорили по-мужски в раздевалке. Сделали некоторые изменения, в частности в тактическом плане. То, что выполнялось во втором тайме, не выполнялось в первом", – рассказал Юрий Бакалов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Ворскла уверенно победила ФК Львов (2:0) на своем поле, но в выездном матче.

Украина14 тур

Львов - Ворскла: Воскресенье 04 ноября 2018

Львов
Матч окончен
0 : 2
Ворскла
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