Бакалов убежден, что Динамо ничем не уступает Брюгге и ожидает камбэка киевлян

Бывший наставник Львова Юрий Бакалов верит, что подопечные Александра Хацкевича смогут пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Уверен, что в сегодняшнем матче Динамо максимально избавится от ошибок, которые мы видели в предыдущих играх, соберется, грамотно сыграет в защите, главное – покажет достойную игру в полузащите, от которой многое зависит в поединке.

Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Талантливые молодые игроки Динамо – Цыганков, Шепелев, Беседин, Цитаишвили в сочетании с опытными исполнителями Гармашем, Сидорчуком, Де Пеной, Вербичем, Буяльским вполне могут создать в игре преимущество, довести своим мастерством, командной игрой, характером, что достойны продолжать борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Да, усталость, спад формы сказывается, но в таких европейских турнирах необходимо играть через не могу, тем более, что соперник ничуть не выше по всем компонентам нашей команды. Динамо должно преодолеть свои недостатки и порадовать всех поклонников победной игрой, и по сумме результатов двух матчей пройти в следующий этап турнира", – цитирует Бакалова footboom.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в рамках ответного матча квалификации ЛЧ 13 августа, начало в 20:30. Результат первой встречи – 0:1.

Динамо – Брюгге: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов