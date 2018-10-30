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Бакалов стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ

29 октября 12:32 17 Читати українською
Бакалов стал лучшим тренером 13-го тура УПЛ
Юрий Бакалов / фото из соцсетей

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера 13-го тура Премьер-лиги.

Наставник ФК Львов Юрий Бакалов признан лучшим тренером 13-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

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В прошлом туре львовяне на выезде минимально обыграли киевское Динамо. Это вторая подряд минимальная победа ФК Львов над соперниками из Киева – в 12 туре подопечные Бакалова дома обыграли Арсенал-Киев.

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Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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