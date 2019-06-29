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Бакалов: Скрипник – тренер с немецким менталитетом

14:36 49 Читати українською
Бакалов: Скрипник – тренер с немецким менталитетом
Виктор Скрипник / ФК Заря

Известный украинский тренер Юрий Бакалов прокомментировал игровой подход нового наставника Зари Виктора Скрипника.

"Спарринги с командами Первой лиги? Может, дело в экономии средств, может, они имеют отличные условия на своих базах, не знаю. Кто является соперником в контрольных матчах в начале сборов – не имеет большого значения.

Заря просматривает немецкого защитника

Александрия в Голландии играет с командами третьего дивизиона, и ничего страшного. А взять нашу Первую лигу... Считаю, что слабых коллективов там нет.

В УПЛ Скрипник тренером до сих пор не работал. Интересно будет посмотреть, что у него здесь получится. Тренерское имя Скрипника звучало давно. У него немецкий менталитет, и он будет менять команду – на сбор в Словению, насколько я знаю, не поехал ни один легионер. Дальше будет видно", – цитирует Бакалова Команда 1.

"Йому потрібен карт-бланш, якого не було у Вернидуба". Скрипник у Зорі – переваги і ризики, або Чи запрошували Маркевича

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Виктор Скрипник Виктор Скрипник Юрий Бакалов Юрий Бакалов Заря Заря
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