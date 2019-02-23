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Бакалов: Шесть новых игроков не смогли полноценно заменить лидеров, которые были в прошлом году

22:46 33 Читати українською
Бакалов: Шесть новых игроков не смогли полноценно заменить лидеров, которые были в прошлом году
Юрий Бакалов / Фото: Львов

Наставник Львова Юрий Бакалов прокомментировал поражение своей команды в матче 19 тура УПЛ против Черноморца.

"Счет на табло, комментировать много не нужно. Чудес не бывает. Мы накануне игры столкнулись с трудностями, которые касаются стартового состава.

Львов – Черноморец – 0:1 – видео гола и обзор матча

Большая группа футболистов выпала у нас. Сыграли два разных тайма. В первом тайме абсолютно не было командой игры. Шесть новых игроков не смогли полноценно заменить тех лидеров, которые были в прошлом году.

Игра новичков? Я не буду никого оценивать. В матче с Черноморцем командной игры показать не получилось. Особенно это касается первого тайма. Второй тайм был более агрессивен, но не за счет командной игры, а какого-то определенного прессинга. Оценка нашей игры – счет на табло.

Черноморец – очень хорошая, организованная команда. У них произошли изменения. Они усилились опытными футболистами. То, что мы проиграли – это моя вина, но и всей команды тоже, не выполнила поставленной задачи", – сказал Бакалов в эфире телеканала "Футбол 2".

Черноморец минимально обыграл Львов

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
Матч окончен
0 : 1
Черноморец
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Львов - Черноморец Львов Львов Юрий Бакалов Юрий Бакалов
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